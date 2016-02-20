Ни один собственник снесенного самостроя не подал в суд на власти Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ни один собственник снесенного самостроя в столице не подал в суд на московские власти. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает "Интерфакс".

Напомним, масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в столице в ночь на 9 февраля. Тогда был начат демонтаж 97 объектов. По последним данным, снос 85 процентов строений уже завершен, с половины площадок вывезен весь строительный мусор. Всего под снос идут 104 объекта. Власти планируют завершить демонтаж к началу марта.

Территории снесенного самостроя благоустроят по программе "Моя улица", но заново застраивать эти места не планируется. "Что мы будем там делать: установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, скамейки, удобное покрытие и так далее. Каких-либо строительных работ на этих территориях нами не запланировано", – пояснил замруководителя департамента капремонта Москвы Петр Туркин.

По словам Сергея Собянина, столичные власти ставят перед собой цель сделать Москву "современным, красивым, удобным и безопасным" городом.

"Именно с этой целью мы убрали уродливую уличную рекламу, избавились от нагромождения ларьков, благоустраиваем пешеходные улицы, дворы, парковки, постепенно освобождаем московское небо от паутины проводов. Эта работа требует последовательности и решительности", – написал Собянин.

По словам мэра, владельцы снесенных построек прекрасно знают, как они получали разрешения и другие документы и никакого отношения к законному предпринимательству это не имеет.