"Пирамиду" на Тверской улице снесут 24 февраля

ТЦ "Пирамида" у станции метро "Пушкинская" готовят к сносу

Торговый центр "Пирамида" рядом со входом на станцию метро "Пушкинская" снесут 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. На месте самостроя будет организовано общественное пространство.

"ТЦ "Пирамида" будут сносить 24 февраля, на его месте не будет новых объектов, а будет проведено благоустройство, сделают общественное пространство", – отметил Немерюк.

Напомним, масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в столице в ночь на 9 февраля. Тогда был начат демонтаж 97 объектов. По последним данным, снос 85 процентов строений уже завершен, с половины площадок вывезен весь строительный мусор. Всего под снос идут 104 объекта. Власти планируют завершить демонтаж к началу марта.

Территории снесенного самостроя благоустроят по программе "Моя улица", но заново застраивать эти места не планируется. "Что мы будем там делать: установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, скамейки, удобное покрытие и так далее. Каких-либо строительных работ на этих территориях нами не запланировано", – пояснил замруководителя департамента капремонта Москвы Петр Туркин.

По его словам, освободившиеся территории составляют не более 0,2 процента от общей площади улиц, которые надо благоустроить.

Городские власти обещали возместить ущерб собственникам объектов и предоставить альтернативные места для строительства, только уже на законных основаниях.