Прозрачные схемы аренды в Москве улучшат инвестиционный климат

Проекты благоустройства освобожденных территорий обсудят с горожанами

Прозрачные схемы аренды создадут в столице благоприятный инвестиционный климат. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил член Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

"Кто-то получил некие права по заведомо притворным договорам, сделкам и разрешающим документам, потому что если посмотреть на договора, которые заключались в тот момент "неблатными" людьми, то мы увидим, что там будут фигурировать совершенно другие цифры", – сказал он.

По словам Ремчукова, бизнесу необходимо помочь выйти из-под "гнета незаконных поборов", и дать возможность работать по понятным и прозрачным схемам аренды и собственности.

"Именно это создаст тот самый благоприятный инвестиционный климат в Москве", – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 9 февраля возле станций столичного метро демонтировали 97 из 104 незаконных построек, признанных самостроем. Объекты были признанны опасными для жителей города. Большинство построек возведены еще в 90-е годы.

Городские власти обещали возместить ущерб собственникам объектов и предоставить альтернативные места для строительства, только уже на законных основаниях.