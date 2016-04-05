Форма поиска по сайту

05 апреля 2016, 12:31

Общество

Горожане высказали 600 тысяч идей по благоустройству площадок на месте самостроя

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москвичи с помощью портала "Активный гражданин" высказали около 600 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств на месте снесенных объектов самостроя, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Эти территории – неотъемлемые составляющие городских улиц. Поэтому работа по их благоустройству будет вестись, учитывая потребности москвичей. Мы уже получили более 600 тысяч предложений от горожан с помощью проекта "Активный гражданин". Наша задача – сделать эти места безопасными, удобными и функционально полезными", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

По словам Бирюкова, все работы в рамках благоустройства этих территорий можно разделить на три категории: создание городских площадей, восстановление исторического облика и благоустройство территорий у станций метро на периферии города.

"Москва в цифрах": Самострои

Напомним, масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в столице в ночь на 9 февраля. Тогда стартовал демонтаж 97 объектов. По последним данным, снос 85 процентов строений уже завершен, с половины площадок вывезен весь мусор.

Территории, освобожденные от самостроя, благоустроят по программе "Моя улица". Там установят малые архитектурные формы, скамейки, удобное покрытие, посадят деревья.

самострой Петр Бирюков пешеходные зоны городское хозяйство Активный гражданин голосование озеленение города парки и пешеходные зоны

