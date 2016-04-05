Горожане высказали 600 тысяч идей по благоустройству площадок на месте самостроя

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москвичи с помощью портала "Активный гражданин" высказали около 600 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств на месте снесенных объектов самостроя, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Эти территории – неотъемлемые составляющие городских улиц. Поэтому работа по их благоустройству будет вестись, учитывая потребности москвичей. Мы уже получили более 600 тысяч предложений от горожан с помощью проекта "Активный гражданин". Наша задача – сделать эти места безопасными, удобными и функционально полезными", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

По словам Бирюкова, все работы в рамках благоустройства этих территорий можно разделить на три категории: создание городских площадей, восстановление исторического облика и благоустройство территорий у станций метро на периферии города.

"Москва в цифрах": Самострои

Напомним, масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в столице в ночь на 9 февраля. Тогда стартовал демонтаж 97 объектов. По последним данным, снос 85 процентов строений уже завершен, с половины площадок вывезен весь мусор.

Территории, освобожденные от самостроя, благоустроят по программе "Моя улица". Там установят малые архитектурные формы, скамейки, удобное покрытие, посадят деревья.