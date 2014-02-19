В России могут расширить границы самообороны

Россияне предложили расширить допустимые пределы самообороны

Пределы самообороны предлагают расширить. Инициативу по защите своего жилища "Мой дом - моя крепость" уже поддержали почти 100 тысяч россиян, передает корреспондент радио "Москва FM".

Первое, с чем надо разобраться, по мнению экспертов, это дать ясное понятие слову "жилище", описать право собственника и его обязанности, а также дать четкое определение "угроза дому".

По словам доктора юридических наук, доцента МГИМО Элины Сидоренко, начинать надо с просвещения граждан. "Москва обладает необходимыми финансовыми и организационными ресурсами для того, чтобы эту программу надлежащим образом продвигать", - считает она.

По словам председателя общественной организации "Право на оружие" Марии Бутиной, особо актуальны законодательные изменения для столицы. "В городе зафиксировано 700 тысяч владельцев гражданского оружия. Эти люди нуждаются в правовой защите, если они применяли оружие для обороны", - говорит она.

Если инициативу поддержат более 100 тысяч россиян, ее обязаны рассмотреть сначала экспертная группа, затем правительство, далее будет подготовлен законопроект, а окончательное решение – за депутатами Госдумы.