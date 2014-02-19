В России могут расширить границы самообороны

Пределы самообороны предлагают расширить. Инициативу по защите своего жилища "Мой дом - моя крепость" уже поддержали почти 100 тысяч россиян, передает корреспондент радио "Москва FM".
Первое, с чем надо разобраться, по мнению экспертов, это дать ясное понятие слову "жилище", описать право собственника и его обязанности, а также дать четкое определение "угроза дому".
По словам доктора юридических наук, доцента МГИМО Элины Сидоренко, начинать надо с просвещения граждан. "Москва обладает необходимыми финансовыми и организационными ресурсами для того, чтобы эту программу надлежащим образом продвигать", - считает она.
Ссылки по теме
- Детей будущих владельцев оружия предлагают проверять у психиатра
- Добро с кулаками: дружинникам разрешат применять физическую силу
По словам председателя общественной организации "Право на оружие" Марии Бутиной, особо актуальны законодательные изменения для столицы. "В городе зафиксировано 700 тысяч владельцев гражданского оружия. Эти люди нуждаются в правовой защите, если они применяли оружие для обороны", - говорит она.
Если инициативу поддержат более 100 тысяч россиян, ее обязаны рассмотреть сначала экспертная группа, затем правительство, далее будет подготовлен законопроект, а окончательное решение – за депутатами Госдумы.