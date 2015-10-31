В Египте потеряна связь с российским самолетом

МЧС открыло "горячую линию" для родственников пассажиров A321

Египетские авиадиспетчеры потеряли контакт с самолетом, на борту которого находятся более 200 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиации.

Эту информацию также подтвердил источник агентства из служб безопасности на Синайском полуострове.

По информации телеканала Sky News Arabia, крушение потерпел гражданский авиалайнер в центральной части Синайского полуострова Египта. Речь идет о российском самолете, на борту которого находились около 200 пассажиров. Большинство из них были гражданами России.

Источник "Интерфакса" в экстренных служба отмечает, что речь идет о российском самолете А321, который направлялся в Санкт-Петербург. На борту находятся 224 человека, в том числе 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Как передает Agence France-Presse со ссылкой на сообщение египетского премьер-министра Шерифа Исмаила, самолет с российскими туристами разбился в Египте.

Он уточнил, что авария произошла на территории Синайского полуострова. Число жертв и возможные причины падения пока не уточняются.

При этом египетские авиационные власти ранее утверждали, что после потери контакта экипаж самолета связался с турецкими диспетчерами.