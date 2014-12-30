Найдены обломки пропавшего лайнера AirAsia

Обломки пропавшего лайнера AirAsia найдены в море, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу Управления гражданской авиации страны.
Обломки Airbus A-320 нашел самолет индонезийских ВВС.
Ссылки по теме
Напомним, воздушное судно компании AirAsia пропало с радаров диспетчеров во время перелета из индонезийского города Сурабай в Сингапур примерно в 14.17 по московскому времени. На борту находились 162 человека, еще 23 пассажира не успели пройти регистрацию.
Посольство России в Джакарте подтверждает, что россиян на борту не было. Индонезия официально возглавила операцию по поиску пропавшего лайнера. Он находился в воздушном пространстве этой страны. Осмотр самолета показал, что перед вылетом он был исправен.