Найдены обломки пропавшего лайнера AirAsia

Найденные в море обломки принадлежат пропавшему лайнеру AirAsia

Обломки пропавшего лайнера AirAsia найдены в море, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу Управления гражданской авиации страны.

Обломки Airbus A-320 нашел самолет индонезийских ВВС.

Напомним, воздушное судно компании AirAsia пропало с радаров диспетчеров во время перелета из индонезийского города Сурабай в Сингапур примерно в 14.17 по московскому времени. На борту находились 162 человека, еще 23 пассажира не успели пройти регистрацию.

Посольство России в Джакарте подтверждает, что россиян на борту не было. Индонезия официально возглавила операцию по поиску пропавшего лайнера. Он находился в воздушном пространстве этой страны. Осмотр самолета показал, что перед вылетом он был исправен.

Air Asia - самая крупная бюджетная авиакомпания в Азии, а также крупнейший эксплуатант самолетов семейства Airbus A320. Лайнеры этого перевозчика совершают местные и международные перелеты в 20 стран. Лайнеры Airbus A320 считаются надежными - эта модель эксплуатируется по всему миру, в том числе и в России.

