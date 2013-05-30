Самолет из Антальи в Москву совершил аварийную посадку

Самолет с российскими туристами экстренно вернулся в Анталию

Самолет, совершавший рейс Анталья – Москва, экстренно вернулся в турецкий аэропорт через полчаса после вылета из-за неработающего оборудования.

На борту самолета компании "Трансаэро", который должен был приземлиться в аэропорту Домодедово, находятся около 200 человек, большинство из которых российские туристы.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" очевидцы ЧП, самолет вылетел в 16.15 по московскому времени. Через 30-40 минут случился выброс кислородных масок и командир самолета сообщил, что судно совершит аварийную посадку в Анталье из-за проблем с оборудованием.

Похожий случай произошел 29 мая. Boeing, летевший из Анапы в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт Анапы. В лобовое стекло самолета попала птица, в связи с этим стекло треснуло, а лопатки в левом двигателе погнулись. Приземление прошло благополучно.