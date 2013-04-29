Авиаперевозчик Red Wings возобновляет свою работу

Росавиация восстановила сертификат на техобслуживание самолетов воздушного флота компании Red Wings. Об этом сообщил бывший владелец компании Александр Лебедев.

"Компании Red Wings вернули сертификат на техобслуживание воздушного флота. Напомню, я продал все 100 акций за 1 рубль группе инвесторов", – написал в Twitter Лебедев.

Сертификат был отозван 4 февраля после катастрофы во Внуково 29 декабря прошлого года. Тогда при посадке ТУ-204 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. Жертвами катастрофы стали пять человек, еще трое были госпитализированы.

Росавиация провела внеплановую проверку работы перевозчика и по ее итогам остановила действие сертификата.