Поиски пропавшего лайнера AirAsia приостановлены

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Поисковые службы приостановили розыск пропавшего малайзийского лайнера AirAsia – в регионе наступила ночь, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, для работ плохие погодные условия и низкая видимость. Всего в операции участвуют самолеты Австралии, Малайзии и Индонезии, а также несколько кораблей.

Добавим, что радары поисково-спасательной службы Индонезии не обнаружили сигналов аварийного радиомаяка лайнера.

Напомним, Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур.

Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса. На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы.

Предположительно, самолет попал в зону сильной турбулентности и попытался изменить курс. Ранее выдвигалась версия, что у самолета закончилось топливо. Возможно, он упал у островал Белитунг.