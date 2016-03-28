Общественная палата просит отозвать сертификаты на Boeing 737

Фото: Zhang Naijie/Zuma/ТАСС

Общественная палата обратилась к Росавиации с просьбой отозвать сертификаты на самолеты Boeing 737 до окончания расследования авиакатастрофы в Ростове-на-Дону.

Директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что эти самолеты безопасны, поскольку сертифицированы Межгосударственным авиационным комитетом.

"Это довольно сложно сделать технически. В истории авиации бывали случаи, когда после необъяснимых катастроф приостанавливали эксплуатацию какого-то типа самолета. Но в этом случае в этом нет никакого смысла. Во-первых, тысячи этих самолетов летают по всему миру, и они должным образом сертифицированы Межгосударственным авиационным комитетом. Никаких предпосылок, чтобы считать, чтобы они небезопасны, нет", – сказал он.

Boeing 737 предложили запретить

Как пишут "Известия", с такой инициативой к Росавиации обратился член Общественной палаты и президиума Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Артем Кирьянов. Он также попросил председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяну Анодину обратиться от имени МАК в адрес Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с целью координации усилий компетентных органов других стран в установлении вопросов безопасности эксплуатации воздушных судов семейства Boeing 737.

Напомним, пассажирский Boeing-737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону 19 марта в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли. .