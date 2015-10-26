Часть самолетов "Трансаэро" отправят в Испанию на проверку

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 15 самолетов авиакомпании "Трансаэро" отправили в Испанию для проверки их технического состояния, сообщает "Интерфакс".

"В соответствии с требованиями российских компаний-лизингодателей этих воздушных судов, самолеты направлены в Испанию для инспекции их технического состояния с учетом того, что с 26 октября 2015 года у авиакомпании "Трансаэро" аннулирован сертификат эксплуатанта", – сообщили в авиакомпании.

Всего парк авиаперевозчика насчитывал 106 самолетов.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" с 0.00 26 октября прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации.

Перевозкой пассажиров будет заниматься "Аэрофлот" и, при необходимости, другие авиакомпании. Билеты на рейсы "Трансаэро" продавались до 15 декабря и из 1,925 миллиона человек уже перевезено 94,8 процентов, или 1,825 миллиона.

Таким образом, до 15 декабря осталось перевезти 100 тысяч пассажиров. Для дополнительного информирования на сайте "Трансаэро" появилась обновленная версия онлайн-сервиса проверки статуса бронирования. В форме нужно внести фамилию и имя пассажира (латиницей как в билете), номер рейса без кода UN и дату полета.

"Трансаэро" накопила порядка 250 миллиардов рублей долга, и ее решили обанкротить. Среди основных кредиторов назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.