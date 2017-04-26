"Аэрофлоту" предложили продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" получил предложение о продаже авиакомпании "Россия" за 1 рубль, сообщает Агентство "Москва".

По словам гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, "кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает". Он отметил, что вопрос продажи "России" не поднимался, а сама авиакомпания занимает достойное место в группе "Аэрофлот".

"Сейчас "Россия" по итогам I квартала вышла на второе место после "Аэрофлота" по количеству пассажиров. Почему она была третьей в прошлом году? У нас не пришли все машины, которые мы должны были получить от Сбербанк-Лизинга, ВТБ-Лизинга и ВЭБ-Лизинга. Сейчас машины все пришли, "Россия" полетела и мы наращиваем пассажиропоток", – рассказал Савельев.

В 2016 году пассажиры авиакомпании совершили девять миллионов полетов. Планируется, что в 2017 году пассажиропоток вырастет еще больше.

Савельев добавил, что если кто-то хочет купить компанию, то он готов к переговорам. Однако, по его мнению, стоимость компании с самолетным парком примерно в 70 единиц никак не может составлять 1 рубль.

Ранее "Аэрофлот" выиграл в суде дело о дискриминации стюардесс по внешним данным и возрасту. Тушинский суд отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к авиакомпании.