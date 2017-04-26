Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 16:56

Транспорт

"Победа" может организовать на рейсах платное питание

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Авиакомпания "Победа" планирует дать возможность пассажирам покупать еду в самолетах, сообщает Агентство "Москва".

Выбирать блюда и оплачивать их можно будет прямо на борту. Такая услуга удобна для пассажиров, также она принесет дополнительный доход перевозчику, отметил гендиректор компании "Аэромар" Владимир Джао.

Подобная возможность предоставляется на рейсах авиакомпаний UTair и "Россия" из Внуково. Кроме того, она доступна в самолетах компании "Аврора" из Владивостока.

Сейчас питание на рейсах "Победы" не предусмотрено.

самолеты питание авиа и аэропорты

Главное

