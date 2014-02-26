"Добролет" выполнит первый рейс из Москвы в Санкт-Петербург в мае

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Добролет" совершит свой первый полет из Москвы в Санкт-Петербург в мае. До конца этого года частота рейсов в день будет составлять до шести в день.

Кроме рейса в Санкт-Петербург в тот же день ожидается несколько полетов в другие российские города, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в авиакомпании.

В общей сложности авиаперевозчик "Добролет" в 2014 году планирует открыть более десяти направлений, среди которых Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Новый Уренгой, Самара, Волгоград и Новосибирск.

По предварительным данным, бюджетная авиакомпания "Добролет" будет находится в столичном аэропорту "Домодедово". Ранее сообщалось, что местом базирования "Добролета" может стать подмосковный аэропорт Раменское.

В распоряжении авиаперевозчика будут узкофюзеляжные самолеты Boeing-737-800 (NG) в одноклассной компоновке, которые он получит с завода-изготовителя.