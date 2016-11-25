Самолет рейса Лос-Анджелес – Москва сел в Канаде из-за агрессивного пассажира

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Самолет "Аэрофлота" рейса Лос-Анджелес – Москва совершил посадку в Канаде из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в авиакомпании. Воздушное село вынужденно село в аэропорту Икалуит.
В конце сентября президент Владимир Путин поддержал инициативу ужесточить ответственность для авиадебоширов. Российские самолеты могут оборудовать пластиковыми наручниками и ремнями для связывания агрессивных путешественников. В черном списке "Аэрофлота" уже более трех тысяч человек. По мнению представителей авиакомпании, штрафы за неадекватное поведение оставляют людей практически безнаказанными.