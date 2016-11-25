Самолет рейса Лос-Анджелес – Москва сел в Канаде из-за агрессивного пассажира

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Самолет "Аэрофлота" рейса Лос-Анджелес – Москва совершил посадку в Канаде из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в авиакомпании. Воздушное село вынужденно село в аэропорту Икалуит.

В конце сентября президент Владимир Путин поддержал инициативу ужесточить ответственность для авиадебоширов. Российские самолеты могут оборудовать пластиковыми наручниками и ремнями для связывания агрессивных путешественников. В черном списке "Аэрофлота" уже более трех тысяч человек. По мнению представителей авиакомпании, штрафы за неадекватное поведение оставляют людей практически безнаказанными.

За рубежом воздушных хулиганов не только лишают возможности летать, но и отправляют за решетку. В Южной Корее тем, кто угрожает пилотам во время полета, грозит 5 лет тюрьмы или штраф в 50 миллионов вон – это больше двух с половиной миллионов рублей. В Америке нарушителей могут заставить заплатить до 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей), либо посадить на срок до 20 лет. В Японии дебоширов штрафуют на меньшую сумму – 4800 долларов ( 300 тысяч рублей). В Австралии для усмирения разбушевавшихся пассажиров используют электрошокеры.