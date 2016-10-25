"Почта России" доставит письма на своих самолетах

Два собственных самолета планирует запустить в ноябре 2016 года "Почта России", сообщает ТАСС. О воздушных судах рассказал глава компании Дмитрий Страшнов.

Почта уже открывает конкурс для компаний, которые планируют эксплуатировать суда. Как только он завершится, самолеты поднимутся в воздух.

Почтовые суда будут перевозить грузы, в том числе, заказы из интернет-магазинов. Дмитрий Страшнов добавил, что самолеты находятся в полной технической готовности.

Аэропортом регистрации для судов "Почты России" станет Хабаровск. Там к 2018 году должны построить крупный логистический центр компании.

Компания приобрела суда примерно за три миллиарда рублей у "Ильюшин Финанс Ко". Магистральные самолеты ТУ-204С назвали "Петр" и "Екатерина" в честь двух великих правителей Российской империи. "Почта России" владеет ими на праве хозяйственного ведения.