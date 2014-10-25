Строительство 3-й полосы в Домодедово не приведет к сокращению количества рейсов

Фото: ТАСС/Алешковский Митя

Строительство третьей полосы в Домодедово не приведет к сокращению количества рейсов, график следования воздушных судов менять не будут, сообщает телеканал "Москва 24".



Сейчас в аэропорту есть две параллельные взлетно-посадочные полосы. Они функционируют одновременно, поскольку расстояние между ними - 2 километра. В конце 2016 года вторую действующую полосу должны закрыть. Но прежде нужно подготовить третью.

Очертания новой взлетно-посадочной полосы в Домодедово уже отчетливо видны. Сейчас на месте стройки идут подготовительные земляные работы. Проектировщики уверяют, что новая бетонка будет гораздо удобнее старой. С нее самолеты смогут быстрее съезжать на рулежные дорожки.

Площадку для строительства уже расчистили. Убрали деревья и кустарники, и буквально за месяц строительная техника подготовила котлован. По разным оценкам, строительство должно обойтись в 20 с лишним миллиардов рублей. Но вопрос финансирования сих пор не решен. Проект полосы одобрен, есть подрядчик и смета, а вот обещанной суммы из федерального бюджета пока не выделено. Аэропорт попросил поддержки у губернатора Московской области.

"Необходимость строительства признается, подтверждается экспертами и отчетом, который готовят независимые консультанты по заказу Минтранса", - отметил заместитель директора аэропорта Домодедово Денис Нуждин.

По его словам, финансировать строительство третьей взлетно-посадочной полосы из госбюджета необходимо потому, что объект является государственным имуществом.

Согласно проекту, у новой полосы будет такая же длина, как и двух старых - почти 4 километра, ширина - 60 метров. Принимать полоса сможет все типы воздушных судов даже в самую плохую погоду. Первые самолеты должны приземлиться на новой полосе уже в 2016 году.

Добавим, что две ныне действующие взлетно-посадочные полосы Домодедово работают на пределе возможностей и плохо справляются с огромным пассажиропотоком.

У одной из полос и вовсе через два года заканчивается срок эксплуатации. Последний раз ее капитально ремонтировали более 20 лет назад, с тех пор периодически латают. Но накладки все равно случаются. Пассажиры помнят, как летом этого года шасси самолета увязло в бетонном покрытии, которое расплавилось от жары.

Как сообщили в Домодедово, как только откроется третья полоса, ныне действующая уйдет на почетную пенсию - ее отремонтируют и превратят в большую рулежную дорожку для лайнеров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул необходимость поддержки подмосковных аэропортов на федеральном уровне. Это важно сделать еще и потому, что в 2018 году в России пройдет ЧМ по футболу, и основная нагрузка в части турпотока ляжет на столичный регион.

К ЧМ по футболу Домодедово станет больше почти в два раза. Появятся дополнительные стоянки для лайнеров и стойки регистрации для пассажиров. Тех, кто вылетает и прилетает, разведут по разным этажам.

Сейчас пассажирский терминал Домодедово продолжает увеличиваться в размерах, идет строительство новых площадей. В отличие от Шереметьево терминал Домодедово останется единым, но будет поделен на сектора. Если все работы пройдут по плану, то уже через два года и без того крупный аэропорт Москвы станет, пожалуй, самым большим в городе.