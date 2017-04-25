Новейшие истребители ВВС США приземлились в Эстонии

Фото: AP/Ariel Schalit
СМИ сообщили о прибытии на военную базу Эмари в Эстонии новейших американских истребителей, передает "Интерфакс".
Речь идет о двух истребителях F-35 и самолете-заправщике КС-135. Хотя официальной информации об их приземлении не поступало, по мнению местных СМИ, эти самолеты будут участвовать в совместных тренировочных полетах с военными самолетами США и НАТО.
25 и 26 апреля в небе над странами Балтии, главным образом, над Литвой, проходят военно-воздушные учения НАТО Ramstein Alloy. В ходе этих учений пилоты отработают навыки перехвата, дозаправки в воздухе, действия в рамках поисково-спасательных операций.
Маневры позволят ВВС продемонстрировать операционные возможности самолетов пятого поколения. Европа также сможет сообщить требования, которые нужно будет соблюсти для постоянного размещения этих истребителей в Европе. Оно намечено на начало 2020-х годов.