Новейшие истребители ВВС США приземлились в Эстонии

Фото: AP/Ariel Schalit

СМИ сообщили о прибытии на военную базу Эмари в Эстонии новейших американских истребителей, передает "Интерфакс".

Речь идет о двух истребителях F-35 и самолете-заправщике КС-135. Хотя официальной информации об их приземлении не поступало, по мнению местных СМИ, эти самолеты будут участвовать в совместных тренировочных полетах с военными самолетами США и НАТО.

25 и 26 апреля в небе над странами Балтии, главным образом, над Литвой, проходят военно-воздушные учения НАТО Ramstein Alloy. В ходе этих учений пилоты отработают навыки перехвата, дозаправки в воздухе, действия в рамках поисково-спасательных операций.