25 апреля 2017, 15:13

Транспорт

Новейшие истребители ВВС США приземлились в Эстонии

Фото: AP/Ariel Schalit

СМИ сообщили о прибытии на военную базу Эмари в Эстонии новейших американских истребителей, передает "Интерфакс".

Речь идет о двух истребителях F-35 и самолете-заправщике КС-135. Хотя официальной информации об их приземлении не поступало, по мнению местных СМИ, эти самолеты будут участвовать в совместных тренировочных полетах с военными самолетами США и НАТО.

25 и 26 апреля в небе над странами Балтии, главным образом, над Литвой, проходят военно-воздушные учения НАТО Ramstein Alloy. В ходе этих учений пилоты отработают навыки перехвата, дозаправки в воздухе, действия в рамках поисково-спасательных операций.

Ранее в СМИ появилась информация о планах США по переброске в Европу истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Как пояснили в министерстве обороны США, группа самолетов разместится в Европе в рамках тренировочной миссии. Несколько недель их будут использовать в учениях авиации США и НАТО.

Маневры позволят ВВС продемонстрировать операционные возможности самолетов пятого поколения. Европа также сможет сообщить требования, которые нужно будет соблюсти для постоянного размещения этих истребителей в Европе. Оно намечено на начало 2020-х годов.

