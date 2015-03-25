В Пулкове приземлился Boeing из Москвы с отказавшим двигателем

Boeing-737 успешно совершил аварийную посадку в Пулкове

В петербургском аэропорту Пулково приземлился Boeing компании Utair из столицы, у которого, по некоторым данным, сломался один из двигателей, сообщает Агентство "Москва".

По данным МИА "Россия сегодня", на борту находились 73 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Как оказалось, командир воздушного судна передал наземным службам информацию о технический неисправности и принял решение сесть в пункте назначения.

Отметим, что 24 марта на юге Франции потерпел крушение самолет Airbus A320. Из 150 пассажиров большинство были гражданами Германии, также в самолете были испанцы. Информации о россиянах, находившихся в самолете, нет.