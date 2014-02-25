От "Максима Горького" до "Гончей": как дают имена самолетам

Фото: aeroflot.ru

"Аэрофлот" получил в парк два новых самолета, названных, по традиции, в честь знаменитых людей. Один из них, Boeing 777-300ER, получил имя писателя Ивана Бунина, а второй, А320 - военного хирурга Александра Вишневского.

Под какими именами лайнеры бороздят просторы "воздушного океана" и как называют самолеты в других странах мира – в этом материале M24.ru.

Традицию называть свои самолеты именами великих россиян "Аэрофлот" начал с 2003 года, и первый борт назвали в честь дирижера Евгения Светланова. В настоящее время все самолеты компании получили собственные имена.

В "Калининградавиа" ("КД авиа") решили не отставать и тоже давали имена своим лайнерам, но в честь современных деятелей науки, культуры и бизнеса: дирижера Юрия Темирканова, руководителя "Мариинки" Валерия Гергиева, музыканта Юрия Антонова. Впрочем, компания уже прекратила свое существование

Не всегда самолеты называют в честь известных людей – например, S7 Airlines назвали одну из своих "ТУшек" в честь бортпроводницы Юлии Фоминой, погибшей в ходе захвата заложников в Саудовской Аравии в 2001 году. Правда, самолет уже списан.

"Ямал" же называет лайнеры в честь известных людей Ямало-Ненецкого автономного округа: экс-губернатора Юрия Неелова и советского геолога Василия Подшибякина.

Назвать самолет можно не только именем человека – в Эстонии, например, борты получают имена птиц, обитающих в стране. Выбирали их по результатам народного голосования, и победителями стали Tuuletallaja, или "Пустельга", Sinirind, или "Варакушка", Suitsupääsuke , или "Деревенская ласточка" и Jäälind - "Зимородок". В Испании пошли дальше, и на фюзеляже компании Iberia появились названия редких зверей и птиц.

"Австрийские авиалинии" дают лайнерам названия городов – "Тбилиси" или "Краснодар". Первое - в честь появления компании в Грузии, а второе знаменует 10-летие работы Austrian Airlines на Кубани. В "Белавиа" некоторые машины получают названия исторических поселений Белоруссии.

Впрочем, имена самолетам дают не только в гражданской авиации – например, самолеты МЧС названы в честь героев Советского Союза, сверхзвуковые Ту-160 получили имена конструкторов и летчиков, а знаменитые дальние бомбардировщики Ту-95 – названия областных центров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кстати о военной авиации - традиция присваивать имена самолетам пошла именно оттуда и с момента зарождения самолета. Авиконструкторы в ту эпоху раньше были не очень скромными, и первые самолеты называли в свою честь: знаменитый истребитель Первой Мировой Nieuport 17 получил имя Шарля Ньюпора, а машина аса "Красного Барона" Fokker Dr. I – Антона Фоккера.

Позже эта традиция пропала, а на советских заводах не особо думали над названиями: "Р" – разведчик, "И" – истребитель, "МУ" – морской учебный и так далее.

Правда, была тут и польза: аббревиатуру 2ИН-1 разобрать могли только посвященные, а рабочий с завода даже на допросе не сказал бы, что это двухместный истребитель с мотором Нэпир, первая модель.

Традиция стала возвращаться с появлением агитэскадрильи имени Горького – ее флагман АНТ-20 получил имя советского писателя, а самолеты сопровождения – названия газет того времени: "Огонек", "Работница", "Крокодил", "Биробиджанец" и другие.

Фото: ИТАР-ТАСС

После крушения флагмана эскадрилью расформировали, а двойник "Горького" летал уже безымянным.

В те годы авиация не обошла вниманием и "культ вождя": самолеты предвоенной эпохи носили названия вроде "Сталинское задание", "Шесть условий Сталина" и даже лаконичное "Сталь".

Предвоенное время дало новый толчок развитию авиации, и серийные самолеты вновь начали называть именами конструкторов: на аэродромах появляются первые АНТы (Андрей Николаевич Туполев), "Як" конструкции Александра Яковлева и "Илы" Сергея Ильюшина.

При этом не все названия дошли до наших дней: Туполев лишился права называть самолеты АНТами из-за тюремного заключения, и в Великую Отечественную войну многие его бомбардировщики вступили под другими именами.

После войны ученого реабилитировали, и мир получил самолеты "Ту", причем модели под 114-м номером дали имя "Россия".

Громкие имена были и у творений Олега Антонова ("Ан"): тяжелые транспортные самолеты его конструкции стали "Антеем" (Ан-22), "Русланом" (Ан-124) и "Мечтой" (Ан-225).

Традиция называть самолеты собственными именами получила интересное развитие в США – там сформировалось направление Nose Art, или "рисунок на носу самолета". Армейские художники украшали военные самолеты Штатов картинкой (чаще всего – изображением девушки или животного) и писали на нем название вроде "Принцесса апачей", "Громовая птица" или просто "Дженни". Есть это и сейчас, правда, в подхватившей эстафету Nose Art Великобритании нельзя изображать на фюзеляжах девушек.



Фото: ИТАР-ТАСС

Отметим, что в странах НАТО принято по-своему называть российские (советские) самолеты. Это было сделано для того, чтобы в альянсе не путали машины вероятного противника (настоящих названий техники там зачастую не знали).

При этом в классификации есть свои обозначения: названия на "B" получали бомбардировщики ("bomber"), "F" – истребитель ("fighter"), а "H" – вертолеты ("helicopter").

Например, ударный вертолет Ми-28 за рубежом называют Havoc – "смута", перехватчик МиГ-31 – Foxhound ("лисья гончая"), символ "холодной войны" Ту-95 – Bear ("медведь"), а стратегический ракетоносец Ту-160, который российские пилоты называют "белый лебедь", в странах НАТО получил многозначительную кличку Black Jack.