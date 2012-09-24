Форма поиска по сайту

24 сентября 2012, 14:07

Транспорт

Boeing-757 вынужденно прервал полет в Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

Лайнер Boeing-757 совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за больного пассажира. Самолет летел по рейсу Новосибирск-Москва.

"Boeing-757, рейс "Новосибирск-Москва", совершил вынужденную посадку из-за больного пассажира на борту. Сел в 09.20 (07.20 мск)", - сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

По сообщению представителя управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, пассажир был снят с самолета с подозрением на инфаркт.

Как передает ИТАР-ТАСС, больной пассажир был госпитализирован, а лайнер дозаправлен и подготовлен к вылету.

самолеты Boeing чп

