Разбившийся в Мали лайнер ранее принадлежал мадридскому "Реалу"

Фото: ИТАР-ТАСС

Потерпевший крушение в Мали лайнер раньше принадлежал мадридскому "Реалу". "Сливочные" летали на этом воздушном судне на матчи в течение двух сезонов, сообщает "Р-Спорт".

Самолет использовался "Реалом" в 2007-2008 годах, когда президентом клуба был Рамон Кальдерон.

Напомним, днем 24 июля алжирский самолет McDonnell Douglas MD-80 потерпел крушение на территории Мали.





По предварительным данным, причиной падения стал грозовой шторм. Также сообщается, что борт, следовавший из Буркина-Фасо в Алжир, сменил курс из-за плохой видимости, чтобы избежать столкновения с другим самолетом.

По предварительным данным, в результате падения самолета погибли 126 человек. Россиян среди них не было.