За три месяца количество авиаперевозок выросло на 17%

Спрос на рынке авиабилетов растет - эксперт

В этом году на рынке авиабилетов отмечается очень высокий спрос. За три месяца объем пассажиропотока превысил годовой показатель предыдущего периода, рассказал в эфире "Москва FM" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Если в 2012 году в среднем за год был рост 15,5 процентов, то в этом году первые три месяца показали уже 17-ти процентный рост", - отметил эксперт.

Совместно с объемом перевозок может расти и стоимость авиабилетов. Ожидать падения цен из-за дешевеющего керосина не приходится. Большинство авиакомпаний заключают длинные договора поставок топлива, по которым цена остается фиксированной на весь период договора, а также перевозчики ориентируются на спрос.

"В летний период ценообразование происходит не из стоимости перевозки. Это бывает зимой, когда низкий сезон и самолеты летают полупустые. А в летний период компании ориентируются исключительно на спрос", - пояснил Гусаров.

Напомним, с начала года котировки некоторых марок авиатоплива снизились более чем на 90 долларов за тонну.