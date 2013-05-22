Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2013, 10:33

Транспорт

За три месяца количество авиаперевозок выросло на 17%

Спрос на рынке авиабилетов растет - эксперт

В этом году на рынке авиабилетов отмечается очень высокий спрос. За три месяца объем пассажиропотока превысил годовой показатель предыдущего периода, рассказал в эфире "Москва FM" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Если в 2012 году в среднем за год был рост 15,5 процентов, то в этом году первые три месяца показали уже 17-ти процентный рост", - отметил эксперт.

Совместно с объемом перевозок может расти и стоимость авиабилетов. Ожидать падения цен из-за дешевеющего керосина не приходится. Большинство авиакомпаний заключают длинные договора поставок топлива, по которым цена остается фиксированной на весь период договора, а также перевозчики ориентируются на спрос.

"В летний период ценообразование происходит не из стоимости перевозки. Это бывает зимой, когда низкий сезон и самолеты летают полупустые. А в летний период компании ориентируются исключительно на спрос", - пояснил Гусаров.

Напомним, с начала года котировки некоторых марок авиатоплива снизились более чем на 90 долларов за тонну.

самолеты топливо авиаперелеты авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика