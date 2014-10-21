Расследование ЧП во Внукове отложили до прибытия французских экспертов

Фото: m24.ru

Межгосударственный авиационный комитет не будет работать с черными ящиками разбившегося во Внукове самолета до прибытия французских экспертов, сообщается на сайте ведомства.

"Дальнейшие работы по расследованию катастрофы также будут вестись совместно с французскими коллегами", - отмечается в сообщении. Уполномоченный представитель и пять советников прибудут в Москву вечером 21 октября.

Ранее во Франции уже возбудили уголовное дело по факту авиакатастрофы, в которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Расследованием займется следственный отдел транспортной жандармерии.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Отмечается, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан и дает показания. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в случившемся будет доказана.

Ранее пресс-секретарь аэропорта "Внуково" Елена Крылова сообщила M24.ru, что сотрудники аэропорта, имеющие отношение к организации полетов, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр.

"Ежедневный медосмотр, включающий в себя тестирование на алкоголь, в том числе проходят и водители-техники", - рассказала Крылова. По ее словам, сотрудники, имеющие отношение к организации полетов, обязаны пройти осмотр в начале рабочего дня. В пресс-службе "Внуково" не подтверждают, что водитель снегоуборочной машины, с которой столкнулся самолет 21 октября, был пьян, сказала Елена Крылова.

По ее словам, в ближайшее время никаких дисциплинарных мер по отношению к сотрудникам аэропорта не планируется. "До окончания следствия мы не можем начинать собственные ревизии или предпринимать какие-то еще действия", - заявила Крылова.