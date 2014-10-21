Внуковская трагедия: кто виноват в авиакатастрофе

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Водитель снегоуборочной машины, в которую минувшей ночью врезался самолет Falcon, задержан на 48 часов. Следствие планирует в ближайшее время ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщает пресс-служба СК России.

В рамках уголовного дела эксперты выяснят, стали ли действия водителя Владимира Мартыненкова причиной произошедшей трагедией.

"Также прорабатываются и иные версии, в том числе ошибка авиадиспетчеров. С ними активно работают следователи, могу сказать, что они тоже будут освидетельствованы на предмет употребления алкоголя и психотропных веществ", - заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По мнению представителей СК, причиной авиакатастрофы стало не стечение обстоятельств, а "попустительство должностных лиц, которые не смогли обеспечить согласованность действий сотрудников аэропорта". Следствие планирует оценить действия и бездействие как рядовых сотрудников аэропорта, так и его высоких руководителей. Не исключено, что за задержанием водителя снегоуборочной машины последуют и другие задержания в рамках уголовного дела.

В ближайшее время следователи планируют отстранить от служебных обязанностей ряд сотрудников аэропорта "Внуково" - в первую очередь тех, "которые могут воспрепятствовать расследованию".

"Несмотря на то, что в деле уже появились первые подозреваемые, очевидным является и то, что за халатными действиями непосредственных исполнителей стоят, конечно же, более высокие руководители аэропредприятия", - отметил Маркин.

Как Агентству "Москва" сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак, в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект, который предусматривает для сотрудников аэропортов, допустивших нарушения, лишение свободы на срок до 8 лет.

"Будет усилена ответственность должностных лиц за несвоевременное исполнение технических регламентов, нечеткое исполнение графиков и режимов наземных работ на аэропортовых объектах. Кроме административной, которая была ранее, вводится уголовная ответственность - до восьми лет лишения свободы. Сейчас законопроект должен пройти юридическую экспертизу и в ближайшее время, думаю, в осеннюю сессию будет вынесен на рассмотрение Госдумы", - отметил Брячак.

По словам депутата, законопроект распространяется и на сотрудников других видов пассажирского транспорта в части обеспечения безопасности пассажиров.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, по словам адвоката водителя, у его подзащитного были заболевания, запрещающие употреблять алкоголь.

"Я общался с родственниками Мартыненкова, и они рассказали мне, что ему давно было запрещено употреблять алкоголь по медицинским показателям", - отметил адвокат Александр Карабанов.

Вожителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в аварии будет доказана.

Из-за инцидента аэропорт временно перестал принимать самолеты, однако около 1.30 воздушная гавань возобновила работу.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва-Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

На месте происшествия продолжают работать следователи и представители Межгосударственного авиационного комитета. Найденные бортовые самописцы переданы специалистам для расшифровки. Также изъяты техническая документация, регламентирующая работу аэропорта, видеозаписи и аудиопереговоры.