"ВИМ-Авиа" заявила о стабилизации ситуации с задержками рейсов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о готовности исправить ситуацию с задержками рейсов и перевезти всех своих пассажиров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте перевозчика.

В среду состоялось совещание Росавиации с участием руководства "ВИМ-Авиа" из-за частых задержек рейсов. Компании дали одну неделю для устранения ситуации с массовыми задержками рейсов. В противном случае "ВИМ-Авиа" могут запретить чартерные перевозки.

В компании заявляют, что массовые длительные задержки возникли из-за несвоевременной поставки новых самолетов, а также неисправности воздушных судов. Однако в "ВИМ-Авиа" заверили, что в самое ближайшее время войдут в расписание и постараются минимизировать неудобства для пассажиров.

Последний инцидент с участием авиаперевозчика произошел в среду. Самолет компании, который прилетел из Москвы в Благовещенск с опозданием более чем на сутки, из-за совмещения двух рейсов не смог вместить всех пассажиров. 17 человек полетят в столицу рейсом этой компании в четверг.

С июля Росавиация получила право наказывать за задержки рейсов. Теперь ведомство может как ограничить выполнение ими международных полетов, так и проверить авиакомпании на предмет их соответствия установленным сертификационным и лицензионным требованиям.