Росавиация может запретить "ВИМ-Авиа" выполнять чартерные перевозки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Росавиация может запретить выполнять чартерные перевозки авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за частых задержек рейсов. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

В среду состоялось совещание Росавиации с участием руководства "ВИМ-Авиа". Компании дали одну неделю для устранения ситуации с массовыми задержками рейсов.

По информации "ВИМ-Авиа", массовые длительные задержки возникли из-за несвоевременной поставки новых самолетов, а также неисправности воздушных судов. Однако в компании заверили, что в самое ближайшее время войдут в расписание и постараются минимизировать неудобства для пассажиров.

Последний инцидент с участием "ВИМ-Авиа" произошел в среду. Самолет компании, который прилетел из Москвы в Благовещенск с опозданием более чем на сутки, из-за совмещения двух рейсов не смог вместить всех пассажиров. 17 человек полетят в столицу рейсом этой компании в четверг.

С июля Росавиация получила право наказывать за задержки рейсов. Теперь ведомство может как ограничить выполнение ими международных полетов, так и проверить авиакомпании на предмет их соответствия установленным сертификационным и лицензионным требованиям.