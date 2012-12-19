"Русские витязи" будут летать на новых самолетах

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил "пересадить" знаменитую пилотажную группу "Русские витязи" на самолеты Су-30СМ и Су-35С. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. Эти самолеты обладают лучшими характеристиками по сравнению со своими предшественниками.

Сейчас "Русские витязи" летают на истребителях Су-27.

Пилотажная группа была сформирована в 1991 году. Это единственная команда в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

"Витязи" являются неизменными участниками всех российских и многих зарубежных авиасалонов.