В аэропорту Внуково экстренно сел пассажирский Boeing

Фото: m24.ru

В аэропорту Внуково совершил экстренную посадку пассажирский Boeing. Инцидент произошел из-за срабатывания датчика снижения уровня масла, сообщает Агентство "Москва".

Самолет принадлежит авиакомпании "Россия" и выполнял рейс Краснодар – Москва. В результате инцидента никто не пострадал.

27 июня вылетевший в Мурманск пассажирский самолет, у которого отказал правый двигатель, благополучно вернулся в аэропорт Домодедово.

Командир самолета авиакомпании "Ямал" сообщил об отказе правового двигателя и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер вырабатывал топливо, кружа над Москвой. На его борту находилось порядка 50 пассажиров и три члена экипажа. Причиной отказа правого двигателя самолета стало попадание птицы.