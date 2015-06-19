В самолете из Иркутска женщина обливала пассажиров водой и пела песни

Фото: M24.ru

Самолет, летевший рейсом Иркутск – Москва, совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту Баландино города Челябинска, сообщает МИА "Россия сегодня".

Причиной посадки стало состояние одной пассажирок, у которой подозревают временное психическое расстройство. Во время полета она стала ходить по салону, петь песни, поливать водой пассажиров.

"Она не осознавала, что происходит, потому что проводники пытались ее усадить на место, замечания ей делали. Она в принципе не воспринимала информацию", – рассказала начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова.

В итоге, командир принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту, которым оказался аэровокзал Баландино. Полицейские сняли с борта девушку и доставили ее в медпункт.

Врачи, осмотрев пассажирку, установили, что она не находилась в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Девушка была госпитализирована в областную психиатрическую больницу Челябинска.

Ранее M24.ru также сообщало, что самолет Airbus A-330 авиакомпании "Аэрофлот", следующий из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Иркутска. Причиной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок.

Пассажирку спустили с борта самолета на амбулаторном лифте и передали экипажу "скорой помощи", который доставил ее в больницу.