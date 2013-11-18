Возраст самолета не влияет на безопасность полетов - эксперт

Возраст самолета не имеет значения для безопасности полетов - эксперт

Возраст самолета не влияет на безопасность полетов, считает председатель комиссии по вопросам гражданской авиации общественного совета Ространснадзора летчик Олег Смирнов.

Если самолет получил сертификат летной годности, то не важно сколько ему лет, сказал эксперт, комментируя ситуацию вокруг крушения самолета Boeing-737 в Казани.

При этом допускать ли самолет к полетам решают техники, а государство лишь следит, как выполняются требования сертификатов.

Вместе с тем Смирнов отметил, что в России 95 процентов пассажирооборота выполняется на самолетах западного производства. С этим связана масса трудностей: переучивание пилотов и инженеров-техников за рубежом. Поэтому понятие "человеческий фактор" включает в себя не только возможную вину пилотов, но и специалистов, выдавших сертификат на иностранный самолет.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа. В списке погибших значатся два иностранца и жители 19 регионов России, в том числе один москвич.

Семьям погибших в катастрофе самолета выплатят по 2 миллиона рублей от страховой компании и еще по миллиону от администрации республики Татарстан за счет резервного фонда.

Отметим, что 23-летний лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан". Основными версиями случившегося называют отказ техники и ошибку пилотирования.

По факту трагедии Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Следователи изъяли документацию авиакомпании "Татарстан".

Из-за катастрофы международный аэропорт Казани будет закрыт до 18.00.