Завершено расследование дела о крушении самолета во Внукове

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Следствие завершило расследование уголовного дела о крушении самолета Falcon в аэропорту Внуково, где погиб глава корпорации Total Кристоф де Маржери, передает ТАСС.

Уже предъявлено обвинение в окончательной редакции руководителю полетов авиаузла Роману Дунаеву. В его деле фигурирует статья " Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", максимальное наказание по ней – семь лет колонии.

Свою вину Дунаев не признает. Окончательное обвинение в течение недели также предъявят остальным фигурантам – водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову и ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Внуково Владимиру Леденеву.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Согласно выводам экспертов, водитель был пьян. Он потерял ориентацию и случайно преградил путь взлетающему самолету. В свою очередь, связь с водителем потерял начальник смены, в чьи обязанности входит контроль за работой снегоуборщиков.

При этом взлетом руководила девушка, которая даже не подозревала, что обе взлетные полосы аэропорта заняты спецтехникой. Правда, в ходе расследования выяснилось, что маневры снегоуборочной машины она видеть не могла, поскольку они происходили в так называемой "слепой зоне".

Следствие также пришло к выводу, что начальник аэродромной службы, отвечающий за работу техники в аэропорту, был пьян.

Позже в деле появился новый фигурант - директор филиала Московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимир Ужаков. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство.