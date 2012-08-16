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Авиа и аэропорты

16 августа 2012, 16:34

Бомба на борту самолета Нью-Йорк – Москва не обнаружена

самолеты Аэрофлот угроза взрыва чп авиа и аэропорты

Самолет, который экстренно приземлился в Исландии, прилетит в Москву. На его борту не обнаружили бомбы. Airbus A330 был вынужден экстренно приземлиться после анонимного сообщения в полицию. Все пассажиры находятся в безопасности

Сообщение об угрозе взрыва самолета "Аэрофлота", который следовал из Нью-Йорка в Москву, оказалось ложным.

Взрывное устройство на борту пассажирского самолета Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот-российские авиалинии", следовавшего рейсом Нью-Йорк-Москва и совершившего экстренную посадку в Исландии, не обнаружено, сообщили ИТАР-ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Исландии.

Тем не менее всех пассажиров в Москву доставят другим рейсом. Как говорится на сайте авиакомпании, решение о перевозке пассажиров рейса SU103 другим бортом принято в связи с истечением рабочего времени экипажа.

Вылет рейса из Рейкьявика в Москву запланирован на 22.50 по московскому времени. Планируется, что в "Шереметьево" он прибудет в пятницу в 03.30.

Всего, по данным авиакомпании, на борту самолета находились 256 пассажиров. Согласно расписанию, рейс должен был приземлиться в аэропорту "Шереметьево" в 12.25 по московскому времени.

Напомним, самолет рейса SU 103, следовавший из Нью-Йорка в Москву, был вынужден прервать полет из-за сообщения о заминировании борта. По словам позвонившего в полицию неизвестного, на борту находились пять чемоданов со взрывчаткой, которая должна сработать по прилете в Москву.

После этого было принято решение об экстренной посадке судна в Исландии. На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Рейкьявика самолет встречали сотрудники экстренных служб - медики и пожарные. В течение нескольких часов борт самолета обследовали специалисты-взрывотехники. Параллельно шел также досмотр багажа и пассажиров.

Взрывное устройство на борту обнаружено не было.

Тем временем спецслужбы США уже начали розыск злоумышленника, сообщившего о минировании самолета.

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