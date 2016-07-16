Самолет Москва – Стамбул экстренно сел в Симферополе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс Москва – Стамбул экстренно сел в Симферополе. В столицу самолет прибудет около 4:00, сообщает телеканал"Москва 24".

В пятницу, 15 июля, премьер Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке военного переворота в стране. Турецкие военные, в свою очередь, сообщили, что здание правительства находится под их контролем, и вся власть в стране переходит к ним.

СМИ сообщили о стрельбе в турецкой столице и военных самолетах и вертолетах в небе над городом.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция перекрыла движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть Стамбула. На обоих мостах наблюдается скопление военных.

В настоящее время в стране находится около пяти тысяч туристов из России.

30 июня Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерные рейсы в Турцию запустят после постановления правительства, которое должно отменить предыдущий запрет.