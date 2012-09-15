Неисправный "Боинг" вынужденно возвращается в "Домодедово"

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский "Боинг-737", вылетевший из Москвы в Фергану, вынужденно сядет в аэропорту "Домодедово" из-за проблем с давлением воздуха в кабине.

"Боинг-737" авиакомпании "Московия" около получаса назад вылетел из "Домодедово" в Фергану, но через 15 минут у пилотов сработала сигнализация о проблемах в системе давления воздуха в кабине. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в московский аэропорт", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

На борту самолета находятся около 150 человек. В ближайшее время "Боинг" будет кружить над Рязанской областью, вырабатывая топливо, а затем сядет в "Домодедово".