Пассажиров экстренно севшего самолета отправят в Амстердам другими рейсами

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Пассажиры самолета из Китая, экстренно севшего в 5.25 в Шереметьеве, отправятся в Амстердам другими рейсами. Вылета ожидают 183 пассажира, сообщает Агентство "Москва".

Самолет вынужденно сел в Шереметьеве из-за подозрений на течь в топливном баке. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, 5 августа в аэропорту Домодедово приземлился Boeing с отказавшим двигателем. В полете произошло самопроизвольное выключение одного из двигателей, и в соответствии с правилами полетов экипаж принял решение продолжать полет до Домодедово, поскольку Boeing позволяет безопасно выполнять полет на трех двигателях.

В конце июля похожее ЧП произошло во Внукове. На борту самолета, следовавшего рейсом Самара-Москва, находились 63 пассажира. Там сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипаж выполнил действия согласно руководству, снижение и заход на посадку прошли в штатном режиме.

18 июля же июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.