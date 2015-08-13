Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Авиа и аэропорты

13 августа 2015, 12:35

Пассажиров экстренно севшего самолета отправят в Амстердам другими рейсами

самолеты рейсы пассажиры авиа и аэропорты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пассажиры самолета из Китая, экстренно севшего в 5.25 в Шереметьеве, отправятся в Амстердам другими рейсами. Вылета ожидают 183 пассажира, сообщает Агентство "Москва".

Самолет вынужденно сел в Шереметьеве из-за подозрений на течь в топливном баке. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, 5 августа в аэропорту Домодедово приземлился Boeing с отказавшим двигателем. В полете произошло самопроизвольное выключение одного из двигателей, и в соответствии с правилами полетов экипаж принял решение продолжать полет до Домодедово, поскольку Boeing позволяет безопасно выполнять полет на трех двигателях.

В конце июля похожее ЧП произошло во Внукове. На борту самолета, следовавшего рейсом Самара-Москва, находились 63 пассажира. Там сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипаж выполнил действия согласно руководству, снижение и заход на посадку прошли в штатном режиме.

18 июля же июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать