Малазийский Boeing 777: куда исчез пассажирский самолет

"Вечер с Ксенией Соколянской": Причины крушения Boeing 777

Самолет - не иголка в стоге сена... Эта мысль, скорее всего, не покидает тех, кто занят долгими и пока безуспешными поисками Boeing 777. Лайнер в минувшую субботу выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Через два часа после взлета он бесследно исчез.

Сейчас на исходе шестые сутки после загадочного исчезновения Boeing 777, рейса Malaysia Airlines номер 370. В поисковой операции в районе возможного падения лайнера задействованы спасательные службы двенадцати стран, 42 корабля, 39 самолетов, американские и китайские разведывательные спутники. Безрезультатно.

Несмотря на масштаб группировки, не удалось найти ничего, напоминающего обломки или следы падения. Самолет вместе с пассажирами и экипажем словно растворился в воздухе. Исчез бесследно. Это авиапроисшествие уже называют самой большой загадкой в истории гражданской авиации.

Еще больше неясности внесла сегодняшняя статья в The Wall Street Journal, в которой неназванные эксперты утверждают, что, по данным дистанционной телеметрии компании Rolls-Royce, авиадвигатели пропавшего лайнера работали еще как минимум четыре часа после исчезновения метки с экрана радаров. Российский пилот с 35-летним стажем, летавший в том числе и на "Боингах" уверен - такие большие самолеты абсолютно бесследно не исчезают.

Авиационные службы Малайзии впрочем уже опровергли информацию о работавших двигателях, что легко объяснимо. Потому что, если самолет действительно был угнан и благополучно где-то сел, то это уже головная боль спецслужб всего мира.

По сути это означает, что в руках неизвестно у кого оказалась летающая бомба весом в 250 тонн. Пример 11 сентября у всех до сих пор стоит перед глазами. А во-вторых, абсурдность ситуации с бесследным исчезновением самолета показала, что вся система контроля авиаперевозок - хваленая GPS - навигация, спутниковая радиосвязь, дистанционная телеметрия и диспетчерская служба - никоим образом не гарантируют безопасности пассажиров на протяжении всего многочасового полета. Уверенность в совершенстве существующих технологий оказалась ложной.

Продвинутый гаджет в кармане, видеорегистраторы и навигаторы, спутниковая связь и прочие Skype и YouTube как-то очень незаметно поселили в нас представление о могуществе техники. Проблема в том, что каждый раз, когда людьми овладевает что-то вроде технологической гордыни, реальность дает ощутимый щелчок по носу. Либо в виде Чернобыля и Фукусимы, либо вот как сейчас - в бесследном исчезновении двух с половиной сотен людей в ночном небе над океаном.

Николай Петров