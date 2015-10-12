Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс Бугульма-Москва экстренно сел в Казани из-за технических проблем. Причиной посадки самолета Bombardier стал отказ реверса правого двигателя, сообщает "Интерфакс".

На борту находились 29 человек, никто не пострадал. Вскоре пассажиры продолжили полет в столицу другим бортом.

Напомним, 15 сентября самолет авиакомпании "Трансаэро" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за подозрения на сердечный приступ у одного из пассажиров.

Самолет следовал из Домодедово во Владивосток. Во время полета одному из пассажиров стало плохо, у мужчины было подозрение на сердечный приступ. Лайнер произвел посадку и пассажира госпитализировали в больницу Екатеринбурга.

После этого самолет продолжил свой полет во Владивосток.

А 19 августа самолет авиакомпании "Трансаэро", выполнявший рейс Красноярск - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.