"Победа" запретит брать в салон самолета больше одной вещи

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" хочет запретить пассажирам брать в салон более одной вещи. Разрешенный предмет может иметь любой вид, должен весить не более пяти килограммов и по сумме измерений не превышать 75 сантиметров.

Независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что компания таким образом хочет окупить свои расходы.

"Перед "Победой" стоит задача хотя бы выйти в ноль. В Российских условиях лоукостер не может приносить устойчивую прибыль. Наша система регулирования и авиправила не позволяют лоукостерам рассчитывать на стабильную прибыль, и "Победа" пытается эти правила изменить", – сказал он.

По словам эксперта, за границей лоукостеры более прибыльны, потому что там не такие строгие авиационные правила. "Они могут работать как маршрутные такси: самолет прилетел, провел уборку и через 20 минут вылетел. А российский самолет должен проводить в аэропорту несколько часов", – добавил он. Второй фактор, по словам Адамидова, – высокие кредитные ставки в российских банках.

В начале июля "Победа" почти втрое повысила цены за провоз в салоне самолета покупок из магазинов duty free. Действовавший специальный тариф для покупок из магазинов беспошлинной торговли 700 рублей (10 евро) за один пакет теперь увеличен до 2 тысяч рублей (35 евро). По заявлению авиакомпании, это сделано из-за большого количества проносимых на борт пакетов с покупками. Таким образом их приравняли к стоимости за провоз ручной клади.

Также в июле Арбитражный суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" бесплатно провозить небольшие дамские рюкзачки в ручной клади.