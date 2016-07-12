Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 15:17

Транспорт

В Сети появилось видео вертикально взлетающего Боинга

Фото: кадр из видео

В интернете появилось видео, как самолет Boeing 787-9 Dreamliner взлетает вертикально, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Экстремальный трюк исполнили на авиасалоне Фарнборо-2016, который проходит сейчас в Великобритании. Видеоролик с вертикальным взлетом становится все более и более популярным.

На нем видно, как огромный авиалайнер набирает скорость и мгновенно устремляется вверх. Сложный маневр продемонстрировал пилот японской авиакомпании All Nippon Airways.

