Минобороны рассказало о сближении истребителя Су-30 и самолета-разведчика США

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Представители Минобороны сообщили, что 9 мая российский истребитель Су-30 вылетел для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, передает РИА Новости.

По данным министерства, истребитель входил в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа, а сближение самолетов произошло примерно 12:00. Подойдя на достаточное расстояние, пилот Су-30 визуально идентифицировал американский самолет как разведчик P8A "Посейдон".

В Минобороны также подчеркнули, что после сближения истребитель Су-30 выполнил маневр "приветствия", а затем американские летчики развернули машину и удалились от российской границы.