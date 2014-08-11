Четвертый раз подряд Lufthansa выбрана лучшей авиакомпанией Европы

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Четвертый раз подряд во всемирной премии в области туризма World Travel Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Европы" победила Lufthansa German Airlines.
На церемонии в Афинах Lufthansa была выбрана лучшей из одиннадцати ведущих европейских авиакомпаний. Кроме того, Lufthansa впервые получила награду "Лучший зал ожидания Европы" за терминал и залы ожидания для пассажиров первого класса в аэропорту Франкфурта, отмечается в сообщении ассоциации туроператоров России.
Отметим, что Lufthansa в общей сложности выиграла титул лучшей авиакомпании Европы семь раз.
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