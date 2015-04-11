Спецборт МЧС доставил в РФ трехлетнюю россиянку, впавшую в кому в Таиланде

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет МЧС доставил на родину трехлетнюю россиянку, впавшую в кому в Таиланде, сообщает телеканал "Москва 24".

Вместе с девочкой вернулись и ее родители. Трехлетняя Василиса попала в больницу 27 марта: во время отдыха с родителями на Пхукете она упала на дно глубокого бассейна. Когда родители подняли тревогу, девочка провела под водой уже несколько минут.

С сильнейшей гипоксией и остановкой сердца ребенка доставили в ближайшую клинику, позже Василису перевезли в Бангкок. Теперь лечить девочку будут в Казани.

Как ранее отмечал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, в столице Таиланда была проведена трепанация черепа.