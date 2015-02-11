По московским меркам: Старейшие конструкторские бюро Москвы

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Среди конструкторских бюро столицы сложно найти самое старое: на это звание претендуют, как минимум, два предприятия. Первое из них - ОАО "Московское конструкторское бюро "Компас", созданное в 1918 году. "Компас" считается одним из старейших предприятий Москвы и России по разработке радионавигационной аппаратуры.

Конструкторское бюро на протяжении всей истории своего существования является одним из ведущих в отрасли, его сотрудники первыми в стране и в числе первых в мире стали применять в своих изделиях транзисторы вместо радиоламп и начали монтировать схемы на печатных платах. Кроме того, именно специалисты "Компаса" одними из первых внедрили микрокомпьютеры в радионавигационную аппаратуру. Сегодня разработки предприятия широко применяются в гражданской и военной авиации.

Другим старейшим конструкторским бюро Москвы принято считать ОАО "Туполев". Ряд источников признает это бюро также одним из первых в мире. Здесь занимаются проектированием, производством и испытанием летательных аппаратов, а также послепродажным сервисом бортов. Официальной датой создания предприятия считается 1922 год, но основы бюро были заложены раньше.

В конструкторском бюро "Туполев" прошел "День без турникетов"

В 1909 году Андрей Туполев начал слушать курс лекций "Воздухоплавание", который читал знаменитый русский ученый Николай Жуковский. Через девять лет Туполев вместе со своими учениками организовал научный институт по вопросам самолетостроения, на его базе и было создано конструкторское бюро. За долгие годы организация разработала более 300 проектов различных летательных аппаратов, порядка 40 из них поступили в серийное производство.

Андрей Туполев - о дедушке, нынешнем авиастроении и его перспективах

Основа отечественных ВВС представлена самолетами, разработанными именно в конструкторском бюро имени Туполева. Бюро занимается и инновационными разработками: например, полетами самолетов на альтернативных видах топлива. КБ получило признание на мировом уровне в области как военной, так и гражданской авиации. На самолетах, разработанных в бюро имени Туполева, было установлено почти 300 мировых рекордов.