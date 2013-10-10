Лоукостер "Аэрофлота" начнет выполнять рейсы уже весной

Крупнейшая российская авиакомпания исполнила свои намерения по созданию лоукост-перевозчика. Сообщается, что в свой первый рейс бюджетная авиалиния "Аэрофлота" может отправиться уже будущей весной.

Авиакомпания объявила, что для реализации лоукост-проекта она получила прямой контроль в ООО "Добролет" - стопроцентную долю в уставном капитале фирмы. Генеральным директором новой авикомпании "Аэрофлота" назначен Владимир Горбунов.

В бюджете "Аэрофлота" на 2014 год будут предусмотрены инвестиции в новый проект, рассказал на пресс-конференции генеральный директор компании Виталий Савельев. "Сегодня состоялось историческое событие. В нашу семью группы компаний "Аэрофлот" вливается компания "Добролет". На наш взгляд, название удачное, достойное, несет в себе добро", - заявил он. Савельев добавил, что инвестиции в проект составят около 100 миллионов долларов.

Лоукостер "Добролет" будет базироваться в Московском регионе, в его парке в год запуска будет восемь самолетов Boeing-737-800 NG. В дальнейшем флот планируется наращивать в среднем на восемь самолетов в год. На начальном этапе бюджетная авиалиния будет выполнять полеты на наиболее востребованным направлениях европейской части России.

Планируется, что билеты на рейсы новых авиалиний будут на 40% дешевле обычных предложений авиакомпаний.