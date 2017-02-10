Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 18:42

Самолет потерпел крушение в Канаде

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Небольшой самолет разбился в центральной части Канады, сообщает телеканал CBС.

Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Бранкилд примерно в 45 километрах к юго-западу от административного центра провинции Манитоба Виннипега.

О том, какого размера самолет и сколько человек находилось на борту, пока не сообщается. На место трагедии выехали следователи канадского управления по безопасности на транспорте TSB.

В январе легкий двухмоторный самолет разбился в море у побережья штата Рио-де-Жанейро на востоке Бразилии. На борту самолета находился член Верховного суда Бразилии Теори Заваски.

