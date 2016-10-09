Самолет из Ираклиона готовится к аварийной посадке в Домодедове

Фото: m24ru/Александр Авилов

Самолет, летящий в Москву из Ираклиона готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время полета у воздушного судна "Таймырских авиалиний" была выявлена неисправность одного из шасси. Из-за этого он произведет посадку в Домоедове в аварийном режиме. В аэропорту уже готовится так называемая "пенная подушка".

На борту лайнера находится порядка 220 пассажиров. Сейчас самолет находится в режиме барражирования, вырабатывая топливо.