Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2016, 14:13

Транспорт

Самолет из Ираклиона готовится к аварийной посадке в Домодедове

Фото: m24ru/Александр Авилов

Самолет, летящий в Москву из Ираклиона готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время полета у воздушного судна "Таймырских авиалиний" была выявлена неисправность одного из шасси. Из-за этого он произведет посадку в Домоедове в аварийном режиме. В аэропорту уже готовится так называемая "пенная подушка".

На борту лайнера находится порядка 220 пассажиров. Сейчас самолет находится в режиме барражирования, вырабатывая топливо.

самолеты ЧП рейсы авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика