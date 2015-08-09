Разбившимся вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту

Разбившимся в Подмосковье вертолетом управлял чемпион мира

Разбившимся над Истринским водохранилищем вертолетом Robinson-44 управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров, сообщает канал "Москва 24".

Бухтияров был мастер спорта международного класса, выступал на чемпионатах Европы, выиграл два чемпионата мира в составе сборной России.

Другим разбившимся при столкновении воздушным судном, гидросамолетом Cessna управлял его владелец по имени Михаил Ермольчев.

Ранее сообщалось, что спасатели подтвердили гибель четырех человек в результате авиакатастрофы. Среди них двое детей: восьмилетний мальчик и девочка 14 лет.

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло накануне возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. По данным Росавиации, в гидроплане находились два человека, а на борту вертолета – четверо.

Информация о количестве погибших различается. Вероятно, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек, а не шесть. Четверо, в том числе владелец – в "Робинсоне", и пятеро на борту гидросамолета.

По словам очевидца, гидросамолет за несколько секунд до трагедии начал снижаться, и пилот не заметил в воздухе вертолет и врезался в него. В результате столкновения у машин оторвались лопасти, и они упали в воду. Авария произошла на высоте 50-70 метров. По некоторым данным, вертолетом управлял профессиональный пилот, а гидропланом – любитель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".