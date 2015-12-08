Авиакомпании вынуждены снижать цены на билеты

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпании снижают цены на полеты, чтобы конкурировать с лоукостерами. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Лоукостеры очень сильно поджимают классические авиакомпании, предоставляя базовые услуги по более низким тарифам", – объяснил Гусаров.

"Если пассажир летит на лоукостере и хочет путешествовать с багажом или выбрать место в салоне самолета, стоимость билета значительно возрастет", – уточнил он.

На днях авиакомпании S7 и UTair снизили цены на полеты без багажа. Пассажиры, путешествующие налегке в эконом-классе, смогут сэкономить примерно 1,5 тысячи рублей.

По словам эксперта, таким образом компании могут сотрудничать как с отечественными, так и зарубежными бюджетными перевозчиками.

Напомним, забронировав авиабилеты заранее, можно сэкономить до 26 процентов от стоимости. Для этого нужно купить билет в среднем за 55 дней до вылета.

На международных направлениях минимальная цена с вылетом из российских аэропортов фиксируется в среднем за 45 суток. Путешественники могут сэкономить до 19 процентов, а вот в день вылета цена на билеты традиционно поднимаются.

Стоимость авиабилетов зависит также от дня недели, в который осуществляется вылет рейса. Например, тарифы, действующие по вторникам и воскресеньям, выгоднее, чем аналогичные показатели субботы.

Также нужно учитывать время перелета. Наиболее привлекательные цены на билеты действуют в "ночное" время с 18:00 до 12:00. По сравнению с "дневными" тарифами, стоимость вечерних ниже в среднем на 6 процентов.